ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 18 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ЕЩЕ ОДИН КУРОРТНЫЙ ГОРОД ЕГИПТА

09:27 20.08.2021 Компания «Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в еще один курортный город Египта. «С 18 сентября мы начинаем выполнять чартерные рейсы в курортный город Марса-Алам», - говорится в сообщении Белавиа. Национальный авиаперевозчик рекомендует уточнять подробности у туристических операторов.