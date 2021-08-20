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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 18 СЕНТЯБРЯ НАЧНЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ЕЩЕ ОДИН КУРОРТНЫЙ ГОРОД ЕГИПТА
09:27 20.08.2021
Компания «Белавиа» с 18 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в еще один курортный город Египта.
«С 18 сентября мы начинаем выполнять чартерные рейсы в курортный город Марса-Алам», - говорится в сообщении Белавиа.
Национальный авиаперевозчик рекомендует уточнять подробности у туристических операторов.
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