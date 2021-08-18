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ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕРЕЗ БУТБ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ ПЛОДООВОЩНУЮ ПРОДУКЦИЮ


10:34 19.08.2021

Через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) началась реализация плодоовощной продукции для нужд розничных торговых сетей и предприятий пищевой промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, делается это в целях повышения эффективности закупок продукции сельского хозяйства, обеспечения справедливого ценообразования, а также создания благоприятных условий для развития конкуренции в данном сегменте товарного рынка.

Работа по формированию на биржевой площадке пула поставщиков еще не завершена, тем не менее уже совершены первые сделки на общую сумму более 1 млн BYN.

Торги плодоовощной продукцией - это новый проект биржи, который, с одной стороны, позволит компаниям-переработчикам максимально оперативно закупать необходимое им сырье, а с другой - облегчит отечественным производителям выход на внешние рынки.

Чтобы как можно быстрее начать торговлю новым видом товаров, было решено организовать продажу фруктов и овощей в рамках секции промышленных и потребительских товаров. В отличие от классических товарных секций, торги здесь проводятся не по расписанию, а по мере поступления заявок от продавцов и покупателей.

«Две первые сделки, зарегистрированные в торговой системе, подтверждают интерес со стороны участников рынка. Это закупка вишни на сумму 310,5 тыс. BYN и персиков на 758,4 тыс. BYN. Кроме того, сейчас на бирже организуются торги по закупке чернослива, а также размещены заявки на продажу томатов на экспорт. Не исключено, что после того как сформируется достаточно широкий круг постоянных участников, биржевая торговля овощами и фруктами перейдет в формат сессионных торгов по аналогии с другими товарами сельскохозяйственной группы», - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.
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