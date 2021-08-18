|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ МИНЧАН В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,9%
10:21 19.08.2021
Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) январе-июне 2021 г. увеличились на 3,9% к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 70,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2021
Курсы в банках
на 19.08.2021
Конвертация в банках
на 19.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте