Минэкономики Беларуси прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета министров.

"Целевая задача, поставленная главой государства, - 103,3%. На эту цифру по итогам года мы ориентируемся. Сегодня будем рассматривать вопросы, связанные с мерами, которые будут обеспечивать этот рост. 103,3% - это та задача, которую правительство будет выполнять", - сказал Александр Червяков, слова которого приводятся на сайте правительства.

Он отметил, что в числе значимых вопросов, которым нужно уделить особое внимание для обеспечения роста экономики, - эффективность бизнес-процессов и инвестиции.

ВВП Беларуси в первом полугодии продемонстрировал рост на 3,3%. Такой же показатель достигнут и по итогам семи месяцев.

"Основной вклад в рост ВВП внесла промышленность. Кроме того, с апреля восстанавливается сфера услуг. 80% отраслей сферы услуг уже находится в положительной зоне. Наибольший вклад вносят общепит, транспорт, продолжает устойчиво расти IT-сфера. Так что сфера услуг становится одним из драйверов роста экономики", - отметил министр.