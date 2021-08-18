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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРИРОДООХРАННЫМ СПОРАМ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ НА ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ 27 АВГУСТА
09:59 19.08.2021
27 августа на YouTube-канале НЦПИ состоится трансляция семинара «О некоторых вопросах судебной практики по природоохранным спорам» (начало в 10.30).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, спикер – судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Елена Каравай.
В ходе семинара планируется обсудить особенности рассмотрения споров о взыскании вреда, причиненного незаконной рубкой, проведенной по разрешительному документу, а также практику рассмотрения дел о взыскании вреда, причиненного окружающей среде в связи с нарушением (деградацией) земель.
В рамках семинара до 11.00 эксперту можно задать вопросы по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.
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