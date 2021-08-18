27 августа на YouTube-канале НЦПИ состоится трансляция семинара «О некоторых вопросах судебной практики по природоохранным спорам» (начало в 10.30).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, спикер – судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Елена Каравай.

В ходе семинара планируется обсудить особенности рассмотрения споров о взыскании вреда, причиненного незаконной рубкой, проведенной по разрешительному документу, а также практику рассмотрения дел о взыскании вреда, причиненного окружающей среде в связи с нарушением (деградацией) земель.

В рамках семинара до 11.00 эксперту можно задать вопросы по электронной почте . Ответы будут озвучены в прямом эфире.