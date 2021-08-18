ЭКОНОМИКА РБ

НА 58 КМ АВТОДОРОГИ М-6 МИНСК-ГРОДНО 19 АВГУСТА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ

09:46 19.08.2021 19 августа 2021 г. на 58 км автодороги М-6 Минск-Гродно в Воложинском районе Минской области на пункте весогабаритного контроля будут выполняться работы по демонтажу опоры освещения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в связи с этим с 11:00 до 12:00 будет закрыто движение автомобильного транспорта в направлениях в Гродно и Минска. Ведомство приносит извинения за временные неудобства.