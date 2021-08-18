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ЭКОНОМИКА РБ
НА 58 КМ АВТОДОРОГИ М-6 МИНСК-ГРОДНО 19 АВГУСТА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ
09:46 19.08.2021
19 августа 2021 г. на 58 км автодороги М-6 Минск-Гродно в Воложинском районе Минской области на пункте весогабаритного контроля будут выполняться работы по демонтажу опоры освещения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в связи с этим с 11:00 до 12:00 будет закрыто движение автомобильного транспорта в направлениях в Гродно и Минска.
Ведомство приносит извинения за временные неудобства.
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