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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 3,7%


09:33 19.08.2021

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-июль 2021 г. в текущих ценах составил 31,7 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 3,7% к уровню января-июля 2020 г.
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