ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 3,7%

09:33 19.08.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-июль 2021 г. в текущих ценах составил 31,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска вырос на 3,7% к уровню января-июля 2020 г.