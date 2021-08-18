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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,1%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 9,4%
18:05 18.08.2021
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 109,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,9% и 114,2% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 109,4%, потребительские товары – 100,8% и 105,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 101,5%, с декабрем 2020 г. – 108,2%, в том числе в растениеводстве – 102,6% и 109,4%, животноводстве – 101,2% и 107,8% соответственно.
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