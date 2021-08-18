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ЭКОНОМИКА РБ


ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПОДВЕДЕНЫ В ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ БГУ


17:45 18.08.2021

МИНСК, 18 августа /ЭКОПРЕСС/. Итоги вступительной кампании подведены в Юридическом колледже БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в нынешнем году из 458 поданных заявлений зачислено 150 учащихся. Из них на дневную бюджетную форму получения образования на основе базового образования зачислено 25 человек. Конкурс составил 6,8 человека на место, проходной балл – 9,8. Из 25 зачисленных свидетельство об общем базовом образовании с отличием имеют 23.

На дневную бюджетную форму получения образования на основе среднего образования зачислено 25 человек. Конкурс в этом году составил 3,7 человека на место. Проходной балл – 23,9.

На дневную платную форму получения образования на основе общего базового образования было подано 145 заявлений, из них зачислено 75 учащихся. Конкурс – 1,9 человека на место. Проходной балл составил 9,2.

На дневную платную форму получения образования на основе среднего образования из 50 желающих принято 25 человек. Конкурс составил 2 человека на место. Для обучения на платной форме абитуриентам необходимо было набрать 21,9 балла.
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