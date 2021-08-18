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ЭКОНОМИКА РБ
НА 1,5 МЛН РУБЛЕЙ ВОЗРОСЛИ В 2019-2020 ГОДАХ РАСХОДЫ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА УСЛУГ ПОСРЕДНИКОВ
17:41 18.08.2021
Расходы бюджетных организаций сферы образования и здравоохранения, государственных предприятий ЖКХ, строительства, агропромышленного комплекса Витебской области возросли в 2019-2020 годах на 1,5 млн рублей из-за приобретения продуктов питания, стройматериалов, семян и других товаров через посредников. Эти факты выявили работники Комитета госконтроля Витебской области в ходе контрольно-аналитических мероприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в прошлом году некоторые бюджетные учреждения закупали мясные продукты у столичного коммерческого предприятия, которое приобретало их через цепочку посредников с общей наценкой до 95%. Поставский и Сенненский центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций закупали вафли «Витоша» не у местного производителя, а через посреднические структуры.
Излишние траты на оплату наценки необоснованных посредников негативно сказываются на экономике предприятий и региона, приводят к удорожанию выпускаемой продукции.
В частности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Бешенковичского, Браславского, Лепельского, Миорского, Оршанского районов и Новополоцка заплатили в 1,5 раза больше за оборудование и строительные изделия, поскольку приобрели их у посредников, а не напрямую у производителя.
Закупка агропромышленными организациями Витебщины в 2019-2020 годах семян кукурузы, озимой ржи, сельхозшин у посредников с наценкой до 350% привела к увеличению себестоимости сельхозпродукции на 23-88%, а по некоторым позициям – в 2 раза.
Меры по пресечению необоснованного посредничества выработаны на заседании коллегии областного КГК. Витебскому облисполкому, рай- и горисполкомам предложено усилить контроль за деятельностью подведомственных организаций при закупках и обеспечить проведение предварительного анализа обоснованности сделок с посредниками.
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