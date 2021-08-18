В квартале «Пирс» у Минского моря появятся квартиры с готовой отделкой от застройщика «А-100 Девелопмент».

Интерьеры навеяны современным европейским стилем. Цена отделки – 235 долларов за «квадрат».

На рынок уже вывели 8 квартир с готовой отделкой. Все они просторные – с 3 и 4 комнатами, высокими потолками и «французскими» окнами в пол. В некоторых – огромная по минским меркам мастер-спальня с гардеробной и ванной. Одно из помещений можно адаптировать под деловой кабинет, хобби-комнату или домашнюю библиотеку. Одни квартиры включают балконы, другие – террасы, где хватит места для обеденного стола, дивана и гамака.

Квартиры уже построены, а финальная отделка займет около 3 месяцев. Жилые комнаты обклеят светлыми виниловыми обоями, а пол покроют ламинатом с текстурой дуба. Санузел идет с подвесным унитазом, а пол и стены облагородят плиткой под светлое дерево, сапфир или бетон. Вариант попроще – с сочетанием белой плитки и бирюзового керамогранита. Для расстановки мебели и зонирования застройщик предоставит своего дизайнера.

Стоимость отделки «под ключ» – от 235 долларов за «квадрат». Если сложить с ценой самой квартиры, то выходит 1512 долларов за кв. м.

«Сейчас на рынке большой интерес к квартирам с отделкой. Покупатели не хотят тратить около года на ремонт, а рассчитывают заехать в готовое жилье, обустроенное под их вкус и цвет. Кроме того, так выходит дешевле, чем привлекать отделочников и закупать материалы. Наконец, все знают нашу любовь к современным европейским интерьерам. Сейчас это крайне популярно, и для многих белорусов выступает дополнительным аргументом при выборе квартиры», – пояснили в «А-100 Девелопмент».

Пирс – квартал в прибалтийском стиле в 300 метрах от Минского моря. Территория закрыта от посторонних и включает дворы без автомобилей с IP-домофонией и круглосуточным видеонаблюдением. Через центр квартала проходит водный канал с набережной, а вдоль неё – лежаки, шезлонги и скульптуры бронзовых чаек. Также обустроены площадки для отдыха с беседками, барбекю и обеденной зоной. Вместе с ними доступны детские и спортивные площадки. В Пирсе уже работают продуктовый магазин, винотека и кофейни, а для жителей проводятся спортивные мастер-классы.