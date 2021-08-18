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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80% ВЫПОЛНЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ДЕСЯТКАХ ОБЪЕКТОВ В ШУМИЛИНО - СТОЛИЦЕ «ДАЖЫНАК-2021»


16:06 18.08.2021

18 сентября 2021 года в Шумилино пройдут «Дажынкі-2021».

Как сообщил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, возглавляющий штаб по подготовке к празднику, строительные работы на десятках объектов в столице «Дажынак-2021» выполнены более чем на 80%.

Так, благодаря новому оснащению и ремонту СШ №1 станет одной из лучших на Витебщине.

От прежнего Дома культуры практически остались только стены, обновленное учреждение будет великолепной площадкой для творческих людей.

Вскоре распахнуться ворота прекрасного стадиона.

Многое сделано по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов, приведению в порядок дорог и тротуаров.

Руководство Витебской области обещает не прекращать работы по ремонту, благоустройству, наведению порядка и после завершения праздника.

Как информирует Telegram-канал Витебского облисполкома, заказан также проект по реконструкции спортзала в СШ №2. В нынешнем году в Шумилино введут в эксплуатацию еще один 40-квартиный дом.
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