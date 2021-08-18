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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬЧАНЕ МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
15:40 18.08.2021
Сервис TIX стал доступен и в Гомеле.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, теперь оплачивать проезд смартфоном с помощью этого приложения можно во всем наземном транспорте Минска и Бреста, троллейбусах Бобруйска, а также в автобусах Гродно и Гомеля.
Мобильное приложение TIX позволяет пассажирам - владельцам карточек платежных систем VISA, Masterсard, БЕЛКАРТ приобрести электронный билет и оплатить проезд удобным способом.
При приближении транспорта в мобильном приложении автоматически отображается маршрут с предложением оплатить поездку. Приобрести электронный проездной билет можно прямо в салоне транспортного средства, нажав кнопку «Оплатить» в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута.
Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.
Для использования сервиса необходимо скачать мобильное приложение TIX в GooglePlay или AppStore и привязать к нему банковскую карту платежных систем VISA, Masterсard и БЕЛКАРТ.
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