Сервис TIX стал доступен и в Гомеле.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, теперь оплачивать проезд смартфоном с помощью этого приложения можно во всем наземном транспорте Минска и Бреста, троллейбусах Бобруйска, а также в автобусах Гродно и Гомеля.

Мобильное приложение TIX позволяет пассажирам - владельцам карточек платежных систем VISA, Masterсard, БЕЛКАРТ приобрести электронный билет и оплатить проезд удобным способом.

При приближении транспорта в мобильном приложении автоматически отображается маршрут с предложением оплатить поездку. Приобрести электронный проездной билет можно прямо в салоне транспортного средства, нажав кнопку «Оплатить» в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута.

Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Для использования сервиса необходимо скачать мобильное приложение TIX в GooglePlay или AppStore и привязать к нему банковскую карту платежных систем VISA, Masterсard и БЕЛКАРТ.