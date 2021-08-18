Министерство юстиции Беларуси прекратило действие лицензий двух риэлтерских организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, 17 августа 2021 г. приняты решения о прекращении действия лицензий на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданных ООО «Альфа ключ» и ООО «Недвижимость для всех».

Причиной явились нарушения названными организациями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, совершенные в течение 12 месяцев подряд после представления уведомления об устранении аналогичных нарушений.

Кроме того, приняты меры реагирования к работникам вышеназванных риэлтерских организаций. Специалисты, допустившие нарушения, лишены права оказывать риэлтерские услуги.