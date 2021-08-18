|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ БЕЛАРУСИ ЛИШИЛ ЛИЦЕНЗИЙ ДВУХ РИЭЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15:36 18.08.2021
Министерство юстиции Беларуси прекратило действие лицензий двух риэлтерских организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, 17 августа 2021 г. приняты решения о прекращении действия лицензий на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданных ООО «Альфа ключ» и ООО «Недвижимость для всех».
Причиной явились нарушения названными организациями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, совершенные в течение 12 месяцев подряд после представления уведомления об устранении аналогичных нарушений.
Кроме того, приняты меры реагирования к работникам вышеназванных риэлтерских организаций. Специалисты, допустившие нарушения, лишены права оказывать риэлтерские услуги.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2021
Курсы в банках
на 18.08.2021
Конвертация в банках
на 18.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте