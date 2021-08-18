Сельскохозяйственные организации Белорусской железной дороги завершают уборку урожая зерновых культур.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в составе Белорусской железной дороги действуют шесть сельскохозяйственных предприятий: «Рачковичи», «Свитязь», «Радежское», «Авангард», «Выдрея» и «Улишицы-Агро». В настоящее время убрано уже 88% площадей зерновых и зернобобовых культур, или более 8,3 тыс. га, намолочено 30,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,9 ц/га. Средняя урожайность по Беларуси в 2021 году составляет 31 ц/га.

В сельскохозяйственных предприятиях «Рачковичи» и «Улишицы-Агро» уборка зерновых и зернобобовых культур завершена. В лидерах по урожайности СХП «Рачковичи» – 55,7 ц/га и «Авангард» – 36,5 ц/га.

В период уборочной кампании всестороннюю помощь сельхозорганизациям оказывают предприятия Белорусской железной дороги.

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях БЖД продолжается заготовка травяных кормов для крупного рогатого скота на зимне-стойловый период. Уже запасено 18,8 тыс. тонн кормовых единиц (42,8% к плану).