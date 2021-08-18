Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 августа 2021 года выросло до 463,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 463 тыс. 855 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 457 тыс. 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1016 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3637 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1061 человека, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнен 21 тыс. 581 тест. Всего в стране проведено 7 млн 582 тыс. 577 тестов.

Более 1,51 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,21 млн человек прошли полный курс вакцинации.