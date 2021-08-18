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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НОВЫХ СЛУЧЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
14:11 18.08.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 августа 2021 года выросло до 463,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 463 тыс. 855 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 457 тыс. 682 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1016 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3637 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1061 человека, число смертей от COVID-19 – на 12.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнен 21 тыс. 581 тест. Всего в стране проведено 7 млн 582 тыс. 577 тестов.
Более 1,51 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,21 млн человек прошли полный курс вакцинации.
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