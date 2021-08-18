ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 3 СЕНТЯБРЯ ЗАПУСТИТ ЧАРТЕРЫ В ИОРДАНИЮ

13:42 18.08.2021 Компания «Белавиа» с 3 сентября запустит чартерные рейсы в Иорданию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, самолеты будут летать в курортный город Акаба на берегу Красного моря. Подробности необходимо уточнять у туроператоров.