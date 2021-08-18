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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 3 СЕНТЯБРЯ ЗАПУСТИТ ЧАРТЕРЫ В ИОРДАНИЮ
13:42 18.08.2021
Компания «Белавиа» с 3 сентября запустит чартерные рейсы в Иорданию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, самолеты будут летать в курортный город Акаба на берегу Красного моря.
Подробности необходимо уточнять у туроператоров.
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