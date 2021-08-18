Налоговыми органами Могилевской области в первом полугодии 2021 года в ходе проверок установлено 19 нанимателей, плативших заработную плату «в конвертах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, им предъявлено к уплате всего 164,2 тыс. рублей подоходного налога.

Как показывает практика, одним из основных источников выплаты заработной платы «в конвертах» является сокрытая недобросовестными субъектами хозяйствования наличная выручка.

Так, в ходе проведения выездной проверки в связи с ликвидацией одной организации установлено, что наличная выручка от оказания услуг по перевозке пассажиров, принятая в 2019-2020 годах в сумме более 125,0 тыс. рублей, оставалась в распоряжении работников организации в виде выплаченной заработной платы. При этом подоходный налог с физических лиц организацией (налоговым агентом) из этих сумм не удерживался и не уплачивался в бюджет.

Также проверкой в связи с отсутствием документов, подтверждавших расходование остатка денежных средств в кассе, денежные средства, оставшиеся в распоряжении работников организации в сумме 11,7 тыс. рублей, признаны иными доходами работников проверяемой организации и налоговому агенту предъявлен к уплате подоходный налог.

Кроме того, организацией допущено занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в результате занижения стоимости услуг, приобретенных у иностранной организации на территории Республики Беларусь; по налогу при упрощенной системе налогообложения на сумму выручки от оказания услуг по перевозке пассажиров; оказание услуг такси по перевозке пассажиров без использования кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов и платежных терминалов.

Всего по результатам проверки предъявлено к уплате налогов в сумме 18,7 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц в сумме 16,3 тыс. рублей.

Напомним, что с 19 июня 2021 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь (УК), в соответствии с которыми статья 243 УК «Уклонение от уплаты налогов» дополнена статьей 2431 УК «Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов».

Введенная статья в первую очередь направлена на пресечение выплаты заработной платы «в конвертах».

Так, в соответствии со статьей 2431 УК устанавливается ответственность налогового агента за уклонение от исполнения обязанности по перечислению налогов, сборов, подлежащих исчислению, удержанию у плательщика и перечислению в бюджет, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или особо крупном размере.

Примечанием к 25 главе УК определено, что крупным размером ущерба признается размер ущерба на сумму в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным размером ущербом - в две тысячи и более раз превышающую размер такой базовой величины.