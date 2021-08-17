Затраты на classified-услуги в интернете за первое полугодие 2021 года сократились на 25%. Объем и динамику рынка за прошедшее полугодие 2021 года оценили крупнейшие игроки отрасли, принявшие участие во встрече.

Как сообщает Ассоциация интерактивной рекламы IAB Belarus, участники встречи представляли следующие проекты: av.by, Kufar, Onliner (Барахолка, Авто, Недвижимость), Artox (ресурсы Relax.by, Dom.by, 103.by), Domovita.by и Realt.by (Kvartirant.by). Оценка также включает бюджеты интернет-ресурсов Rabota.by, Praca.by, Abw.by, Bamper.by, Irr.by, MyJob.by.

«Объем реализованных на данных площадках в 2020 году классифайд-услуг составил 6,41 млн долларов США. Общий объем сегмента игроки оценили в 7,04 млн долларов. Динамика к первому полугодию 2020 году составила минус 25%», - отметили в IAB Belarus.

Стоит отметить, что впервые на измерении не присутствовали представители Rabota.by. Другие игроки рынка смогли оценить их долю лишь примерно. Кроме этого факта, на падение повлияло изменение курса доллара к белорусскому рублю, которое произошло весной 2020 года.

В первом полугодии 2021 года пользователи потратили 1,48 млн долларов, что на 28% меньше к 1 полугодию 2020 года. Компании потратили на продвижение своих онлайн-объявлений 4,93 млн долларов, или на 24% меньше к соответствующему периоду 2020 года.

«Что касается av.by, мы продолжаем расти, хоть и медленнее, чем планировалось. Общий объем классифайд услуг вырос на 15%. Платежи от физических лиц растут быстрее, чем от юридических. Это стало возможным благодаря перезапуску разделов авто с пробегом, мото и грузового транспорта на всех платформах, запуску внутреннего кошелька, развитии мобильных приложений, пересмотру услуги выделения цветом и большому количеству экспериментов. На вторую половину года смотрим оптимистично, нам есть что предложить пользователям. Если говорить в целом про рынок, по сути, сейчас мы имеем новую точку отсчета классифайд услуг. Уверен, что, если отрасль не постигнут какие-то глобальные потрясения, дальше мы будем видеть только рост ибо падать уже больше некуда», - прокомментировал Дмитрий Геранин, директор автоклассифайда av.by, представитель комитета по classified IAB Belarus.

К classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением рекламных объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и абонентская плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение classified-услуг не входят баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.

Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Belarus) — некоммерческая организация, основанная в Беларуси для развития рынка онлайн-рекламы. Свою миссию IAB Belarus видит в развитии отрасли посредством интеграции белорусcкого рынка интерактивной рекламы в мировой рынок и создания благоприятных условий для сотрудничества участников сегмента — паблишеров, маркетологов и рекламных агентств. Ассоциация входит в международную сеть ассоциаций IAB.