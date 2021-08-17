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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ НА 43,1%
12:36 18.08.2021
Темп роста экспорта ОАО «МТЗ» в январе-июле 2021 года составил 143,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Согласно информации, в дальнее зарубежье объем реализованной продукции увеличился на 30%, в страны постсоветского пространства – на 79,1%.
Появились также новые рынки сбыта. Например, в январе-июле 2021 года МТЗ поставил тракторы в Туркменистан, Индию, Йемен, Монголию, Демократическую Республику Конго, Мали и на Мадагаскар. В 2020 году предприятие не экспортировало продукцию в эти государства.
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