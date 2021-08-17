ЭКОНОМИКА РБ

МТЗ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ НА 43,1%

12:36 18.08.2021 Темп роста экспорта ОАО «МТЗ» в январе-июле 2021 года составил 143,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия. Согласно информации, в дальнее зарубежье объем реализованной продукции увеличился на 30%, в страны постсоветского пространства – на 79,1%. Появились также новые рынки сбыта. Например, в январе-июле 2021 года МТЗ поставил тракторы в Туркменистан, Индию, Йемен, Монголию, Демократическую Республику Конго, Мали и на Мадагаскар. В 2020 году предприятие не экспортировало продукцию в эти государства.