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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ ВЫРОСЛИ НА 1,4%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 11,1%
11:52 18.08.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 101,4%, с декабрем 2020 г. – 111,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,1% и 108,5% соответственно, промежуточные товары – 101,4% и 113,7%, потребительские товары – 100,1% и 102,1% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 99,1%, с декабрем 2020 г. – 102,8%, в том числе в растениеводстве – 98,7% и 101,1% соответственно, животноводстве – 99,2% и 103,2%.
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