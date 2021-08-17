Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 101,4%, с декабрем 2020 г. – 111,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,1% и 108,5% соответственно, промежуточные товары – 101,4% и 113,7%, потребительские товары – 100,1% и 102,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 99,1%, с декабрем 2020 г. – 102,8%, в том числе в растениеводстве – 98,7% и 101,1% соответственно, животноводстве – 99,2% и 103,2%.