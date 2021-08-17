ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕГИСТРАЦИЯ ИП В БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВЛЕНА ИЗ-ЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ


11:11 18.08.2021

Регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП) в Беларуси приостановлена.

«С 17 августа по техническим причинам временно не осуществляется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР портал ЕГ», - говорится в сообщении Управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Минского горисполкома.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2021
валюта курс
EUR 2.9398
USD 2.4971
RUB 3.3986
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9398 +0.0006
USD 2.4971 +0.0013
RUB 3.3986 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9300 2.9400
USD 2.5010 2.5050
RUB 3.4000 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 18.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1760
EUR/RUB 86.0000 86.6000
USD/RUB 73.3000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте