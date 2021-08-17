ЭКОНОМИКА РБ

РЕГИСТРАЦИЯ ИП В БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВЛЕНА ИЗ-ЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

11:11 18.08.2021 Регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП) в Беларуси приостановлена. «С 17 августа по техническим причинам временно не осуществляется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР портал ЕГ», - говорится в сообщении Управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Минского горисполкома.