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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ПОДРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 0,4%
11:09 18.08.2021
Розничный товарооборот в январе-июле 2021 г. составил 33,2 млрд рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,7 рубля против 15,1 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,3% розничного товарооборота республики, в январе-июле 2021 г. составил 30,7 млрд рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 72,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108% к уровню января-июля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 1,8 млрд рублей, или 118,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.
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