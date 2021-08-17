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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ НА ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ
10:56 18.08.2021
Более 9 тысяч семей Витебской области получили господдержку на подготовку к школе к новому учебному году.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, материальную помощь получают многодетные семьи из средств местного бюджета, а также малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами путем предоставления государственной адресной социальной помощи, привлечения средств предприятий и организаций, благотворительных фондов и общественных организаций.
Так, материальная помощь уже оказана 9,3 тыс. семьям (18,4 тыс. детей) на 1,7 млн рублей, в том числе из средств местного бюджета 6,8 тыс. многодетным семьям (13,4 тыс. детей) на 1 млн рублей.
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