Более 9 тысяч семей Витебской области получили господдержку на подготовку к школе к новому учебному году.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, материальную помощь получают многодетные семьи из средств местного бюджета, а также малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами путем предоставления государственной адресной социальной помощи, привлечения средств предприятий и организаций, благотворительных фондов и общественных организаций.

Так, материальная помощь уже оказана 9,3 тыс. семьям (18,4 тыс. детей) на 1,7 млн рублей, в том числе из средств местного бюджета 6,8 тыс. многодетным семьям (13,4 тыс. детей) на 1 млн рублей.