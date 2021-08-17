Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приостановило работу двух торговых объектов в Полоцке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в результате внеплановой проверки торговых объектов индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю непродовольственными товарами в Полоцке, выявлены нарушения, в числе которых несоблюдение ассортиментного перечня товаров.

На основании выявленных нарушений работа двух торговых объектов приостановлена с 17 августа по 16 сентября текущего года.

Следует отметить, что причиной решения о приостановлении работы торговых объектов послужили неустраненные нарушения, которые выявлялись ранее при проведении мониторингов в текущем году. Как показала проверка, полученные по итогам мониторингов рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков), были оставлены индивидуальным предпринимателем без должного внимания.

МАРТ напоминает, что несоблюдение ассортиментного перечня является нарушением подпункта 1.5 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь».

Право приостанавливать деятельность торговых объектов на срок до 90 дней предоставлено МАРТ абзацем вторым части третьей пункта 20 указа от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики».

При этом субъект торговли, получивший предписание о приостановлении работы торговых объектов, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении их работы после устранения выявленных нарушений.