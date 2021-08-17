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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ И ПЕРЕТОКОВ МОЩНОСТИ


09:38 18.08.2021

На Лукомльской ГРЭС завершено строительство системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности.

Как сообщает РУП «Витебскэнерго», в июле успешно завершено комплексное опробование энергоблока 315 МВт четвертой станции Лукомльской ГРЭС в рамках реализации проекта «Строительство системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности (САРЧМ) в Белорусской энергосистеме. 12-я очередь». Реализация данного проекта крайне актуальна с точки зрения повышения надежности и устойчивости работы энергосистемы Беларуси в связи со строительством и вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Достигнутые результаты являются уникальными на данный момент в РУП «Витебскэнерго», так как впервые обеспечена полная готовность автоматики традиционного паросилового энергоблока четвертой станции (315 МВт) Лукомльской ГРЭС к участию в первичном и вторичном регулировании частоты и мощности в энергосистеме в соответствии с самыми современными нормативными требованиями ГПО «Белэнерго». Была произведена модернизация устаревшей системы управления энергоблока ст.№4 с переводом автоматических регуляторов на современный программно-технический комплекс путем расширения существующей системы управления паровой турбины. При непосредственном участии персонала электростанции успешно реализованы уникальные решения по автоматизации режима глубокой разгрузки энергоблока со 120 до 100 МВт (глубокая разгрузка в автоматическом режиме).

Разработанные и реализованные пусконаладочной организацией решения по автоматизации обеспечили изменение электрической нагрузки энергоблока в регулировочном диапазоне в полностью автоматическом режиме с требуемой точностью (в коридоре ±1% от номинальной нагрузки блока) и с требуемой динамикой для участия в первичном регулировании частоты.

Заключительным этапом с 26-го по 30 июля 2021 года успешно проведены комплексные (сертификационные) испытания энергоблока четвертой станции Лукомльской ГРЭС совместно с центральной диспетчерской системой ГПО «Белэнерго» (Минск). В объем комплексных испытаний были включены опыты, подтверждающие фактическую отработку системой регулирования мощности энергоблока заданий, поступающих в режиме реального времени по проектному каналу непосредственно от центральной диспетчерской системы ГПО «Белэнерго» (Минск) с заданной точностью, скоростью и в автоматическом режиме во всем диапазоне регулирования.

Генеральным подрядчиком по объекту является РУП «Белэнергострой» - управляющая компания холдинга», строительно-монтажные работы и пусконаладочные операции по полевому оборудованию выполнены ОАО «Электроцентрмонтаж», разработка основных технических решений по системе автоматического регулирования и пусконаладочные работы по системе управления энергоблоком выполнены ООО «Инконтрол».
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