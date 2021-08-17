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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СОКРАТИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 1,2%


09:26 18.08.2021

Организации и индивидуальные предприниматели Беларуси в январе-июле 2021 г. перевезли 219 млн тонн грузов, или 98,8% к январю-июлю 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 69,9 млрд тонно-километров, или 101,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот в январе-июле 2021 г. составил 11 361,6 млн пассажиро-километров, или 107,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 896,6 млн человек, или 95,5% к январю-июлю 2020 г.
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