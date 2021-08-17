Десять крупных предприятий Минска за январь-июль 2021 года внесли в бюджет2,9 млрд рублей, что составляет почти треть доходов консолидированного бюджета города.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в рейтинге обеспечивших наибольшие суммы поступлений плательщиков столицы – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «ТАБАК–ИНВЕСТ», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные телесистемы», республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», Беларусбанк, иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», ЗАО «Новая нефтяная компания», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «Минский завод виноградных вин».

Всего в столице осуществляют деятельность 141,4 тыс. субъектов хозяйствования.

В составе хозяйствующих субъектов 58,3 тыс. организаций и 83,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 261,2 тыс. граждан.