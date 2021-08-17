30 августа 2021 года РУП «Белтелеком» начнет плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, которая затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания («Эфирная ZALA»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года по утвержденному графику, с которым можно ознакомиться здесь.

При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00. При этом конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Обновленная информация будет доступна на сайте РУП «Белтелеком» или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123.

По завершении работ на радиотелевизионных передающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Для дальнейшего просмотра телепрограмм необходимо будет перенастроить используемое приемное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.).

Абоненты услуги «Эфирная ZALA» смогут настроить оборудование автоматически или вручную. При автоматическом способе потребуется сбросить настройки ранее отсканированных телеканалов и провести повторное сканирование.

Для этого необходимо: включить приставку; после загрузки «Эфирная ZALA» нажать кнопку menu на пульте приставки; найти вкладку «Настройки», нажать на пульте кнопку «Ок». Далее следует выбрать «Удалить все», нажать на пульте кнопку «Ок»; подтвердить, что вы хотите удалить все каналы, нажав «Да». Потом нужно перейти на «Автосканирование», нажать на пульте кнопку «Ок»; нажать на вкладку «Поиск», дождаться полного сканирования каналов; получить изображение телеканалов на новых частотах.

Второй вариант – в телевизионной приставке эфирного телевидения ZALA сбросить настройки ранее отсканированных телеканалов и настроить приставку по конкретным номерам радиочастотных каналов.

Пользователям бесплатного общедоступного пакета телепрограмм необходимо произвести настройку телеканалов, согласно инструкции (руководству пользователя) к телевизионному приемнику или телевизионной приставке.

Дополнительную информацию и консультацию специалиста можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или круглосуточно в телефонном центре обслуживания клиентов по номеру 123 (звонок бесплатный с городского и мобильного телефонов).

Все работы будут осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения.

Предприятие приносит извинения за неудобства.