В Беларуси сформировано шесть комплексных высокотехнологичных проектов. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

«В Программе-2025 несколько «опорных китов». Во-первых, это создание новых отраслей и новых производств. Сосредоточились, конечно, на прорывных направлениях. Выделены так называемые высокотехнологичные проекты будущего, комплексные проекты. На этот момент мы уже фактически приступили к реализации программы и сформировали шесть комплексных проектов», - сказал чиновник, слова которого приводятся на сайте Минэкономики.

По его словам, наиболее подготовленный и уже реализуемый - создание национального электротранспорта. Следующий проект - это «Умные города».

«Направления фармацевтика, биотехнологии - здесь мы сильны: наша фармацевтическая отрасль буквально за короткое время удвоилась, и перспективы большие. Здесь строительство многих новых заводов и создание новых продуктов. Например, на «Белмедпрепаратах» - создание высокотехнологичного производства противоопухолевых препаратов», - сказал Чеботарь.

Что касается региональной политики, то программой предусмотрено формирование 13 кластеров в различных регионах Беларуси.

«Базовыми точками роста в таких направлениях являются наши технопарки. Видим потенциал в том, чтобы развивать их функционал как точек предоставления услуг для малого и среднего бизнеса, особенно в части того оборудования, которое бизнес не может на первоначальном этапе себе позволить», - пояснил первый замминистра.