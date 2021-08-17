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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛСЯ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ДО 9,3%
18:43 17.08.2021
В январе-июле 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 84,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,3% к уровню января-июля 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 100,7%, в обрабатывающей промышленности – 109,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 112,5% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,9%.
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