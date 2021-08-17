В январе-июле 2021 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 84,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,3% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 100,7%, в обрабатывающей промышленности – 109,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 112,5% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,9%.