Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,9%, с декабрем 2020 г. – 114,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 104,2% и 116,9% соответственно, промежуточные товары – 102% и 115,9%, потребительские товары – 100,2% и 102,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 104,7%, в том числе в растениеводстве – 103% и 105,7% соответственно, животноводстве – 99,2% и 104,4% соответственно.