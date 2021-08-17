|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,9%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 14,2%
18:32 17.08.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,9%, с декабрем 2020 г. – 114,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 104,2% и 116,9% соответственно, промежуточные товары – 102% и 115,9%, потребительские товары – 100,2% и 102,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 104,7%, в том числе в растениеводстве – 103% и 105,7% соответственно, животноводстве – 99,2% и 104,4% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2021
Курсы в банках
на 17.08.2021
Конвертация в банках
на 17.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте