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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 0,2%


18:07 17.08.2021

В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 11,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 10,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1047,5 тыс. тонн, молока – 4606,1 тыс. тонн, яиц получено 2060,8 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,2% молока и 83,7% производства яиц.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,5 млн голов.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 46,4% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2020 г. – 33,3%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 3,2 млн тонн при средней урожайности 32,6 центнера с одного гектара убранной площади.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 4,9 млн тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 3,7 млн тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 11,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 11,7 центнера.
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