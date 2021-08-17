В пределах Минска исключен территориальный принцип в оформлении наследственных прав, развивается так называемое «наследство без границ», сообщает НЦПИ.

По словам председателя Минской городской нотариальной палаты Елены Метельской, реализуемый в столичных нотариальных конторах принцип «наследство без границ» состоит в том, что наследникам для оформления наследственного права можно обратиться к любому нотариусу в Минске. Ранее необходимо было обращаться к нотариусу, работающему в районе последнего места жительства наследодателя.

Теперь можно выбрать того нотариуса, с которым наследнику наиболее комфортно сотрудничать или который на данный момент свободен, если человек торопится.

Такой принцип уже реализуется в отдельных регионах страны: в пределах Бреста и Брестского района, Гродно и Гродненского района. Но охват населения услугами нотариуса в Минске и в регионах несравним.

Если опыт столичных нотариусов будет успешным, то вполне возможно его дальнейшее развитие, считает председатель Минской городской нотариальной палаты.