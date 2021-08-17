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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ К ЛЮБОМУ НОТАРИУСУ В МИНСКЕ
17:51 17.08.2021
В пределах Минска исключен территориальный принцип в оформлении наследственных прав, развивается так называемое «наследство без границ», сообщает НЦПИ.
По словам председателя Минской городской нотариальной палаты Елены Метельской, реализуемый в столичных нотариальных конторах принцип «наследство без границ» состоит в том, что наследникам для оформления наследственного права можно обратиться к любому нотариусу в Минске. Ранее необходимо было обращаться к нотариусу, работающему в районе последнего места жительства наследодателя.
Теперь можно выбрать того нотариуса, с которым наследнику наиболее комфортно сотрудничать или который на данный момент свободен, если человек торопится.
Такой принцип уже реализуется в отдельных регионах страны: в пределах Бреста и Брестского района, Гродно и Гродненского района. Но охват населения услугами нотариуса в Минске и в регионах несравним.
Если опыт столичных нотариусов будет успешным, то вполне возможно его дальнейшее развитие, считает председатель Минской городской нотариальной палаты.
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