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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,3%
17:34 17.08.2021
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-июль 2021 г. составил 95,4 млрд. рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 3,3% больше к уровню января-июля 2020 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116%.
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