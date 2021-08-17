ЭКОНОМИКА РБ

ВВП БЕЛАРУСИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,3%

17:34 17.08.2021 Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-июль 2021 г. составил 95,4 млрд. рублей. Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 3,3% больше к уровню января-июля 2020 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116%.