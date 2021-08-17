ОАО «АГАТ-системы управления» примет участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Кубинке (Московской обл., Российская Федерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде ОАО «АГАТ-системы управления» будут представлены новейшие разработки в области создания современных автоматизированных систем управления для ВВС и войск ПВО, сухопутных войск, систем и средств связи и передачи данных.