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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ПРЕДСТАВИТ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021»
17:02 17.08.2021
ОАО «АГАТ-системы управления» примет участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Кубинке (Московской обл., Российская Федерация).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде ОАО «АГАТ-системы управления» будут представлены новейшие разработки в области создания современных автоматизированных систем управления для ВВС и войск ПВО, сухопутных войск, систем и средств связи и передачи данных.
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