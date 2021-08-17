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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ НАЛАДИТЬ ВЫПУСК АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРИМАНКИ «РАБИВИТ ВБФ»


15:18 17.08.2021

ОАО «БелВитунифарм» (Витебская область, Витебский район, д. Должа) планирует получить новый отечественный импортозамещающий продукт — приманку антирабическую вакциносодержащую «Рабивит ВБФ», которая до этого не выпускалась предприятиями биологической промышленности Беларуси.

Как пишет газета «Витебские вести», это будет одним из крупных инновационных проектов предприятия на ближайшую перспективу. Общие инвестиционные затраты оцениваются в сумму свыше 14 млн рублей.

По информации комитета экономики Витебского облисполкома, проектом предусмотрены строительство отдельного цеха, приобретение оборудования, а также организация технологического процесса в соответствии с требованиями международных стандартов качества, что позволит продвигать продукцию на экспорт.

Выход на полную проектную мощность предполагается в 2024 году. В качестве источников финансирования проекта, помимо собственных средств предприятия, прорабатывается возможность привлечения ресурсов инновационного фонда облисполкома и Белорусского инновационного фонда.

В ходе реализации проекта разрабатываются новая жидкая инактивированная вакцина (или «убитая» вакцина) против бешенства на базе штамма вируса бешенства ERA G 333, кстати, приобретенного в США, а также технология его культивирования и масштабирования. Этот материал входит в состав вакциносодержащей приманки, с помощью которой происходит вакцинация диких животных против вируса бешенства. Для полного удовлетворения потребности Беларуси ежегодно требуется около 8 млн доз такой вакцины.

Производство вирусных вакцин является наиболее молодым направлением деятельности ОАО «БелВитунифарм». По словам специалистов, первую вакцину на предприятии выпустили в 2010 году. Сегодня освоен выпуск шести видов вирусных вакцин, в разработке еще столько же препаратов с различной компоновкой антигенного состава, которые планируются к запуску в производство в ближайшее время. Кроме того, в 2021 году планируется приступить к разработке вакцины против классической чумы свиней.
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