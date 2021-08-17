За январь-июнь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12,6%, рентабельность продаж – 9,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 10,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 17% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 11,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 16,7% от общего объема кредиторской задолженности.