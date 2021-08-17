Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 августа 2021 года выросло до 462,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 462 тыс. 794 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 456 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 473 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3625 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 597 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 6 тыс. 166 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 560 тыс. 996 тестов.