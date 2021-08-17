В структуре поступлений по категориям плательщиков в Минске лидирует негосударственный сектор экономики с долей 78,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,4%. На организации государственного сектора приходится 21,1% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,0%, на физических лиц – 1,5%.

В Минске насчитывается 138,9 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 7,7 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно.