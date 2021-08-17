Оперативная таможня выявила схему незаконного ввоза в Беларусь профессиональной косметической продукции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Оперативной таможне, преступная схема реализовывалась с 2018 по 2020 годы. Стоимость ввезенной косметики составила более 2,5 млн белорусских рублей.

Так, из стран Европейского союза в Беларусь в адрес минской фирмы поставлялась профессиональная косметика европейских брендов широкого ассортимента: краски и средства по уходу для волос, крема, сыворотки, инъекционные препараты для лица и многое другое.

С целью незаконного ввоза товаров на территорию Беларуси представлялись документы, содержащие недостоверные сведения о стоимости товаров. Это подтвердили и результаты проверки, в рамках которой от компетентных служб иностранных государств были получены оригинальные коммерческие документы, свидетельствующие о том, что для таможенных целей представлялись документы с заниженной в два и более раз стоимостью товаров.

Данные действия позволили компании-получателю уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму более 350 тыс. белорусских рублей. В настоящее время ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме.

В отношении причастных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.