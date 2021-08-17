ЭКОНОМИКА РБ

МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОЖИДАЕТ ВСПЫШКУ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ

13:23 17.08.2021 МИНСК, 17 августа /ЭКОПРЕСС/. Минздрав Беларуси ожидает вспышку пандемии коронавируса в сентябре-октябре. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства. «Несмотря на небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем очередной эпидемический рост в сентябре-октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения имели возможность немного разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени», – рассказал, посещая учреждения здравоохранения Минского района, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.