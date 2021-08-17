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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОЖИДАЕТ ВСПЫШКУ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ
13:23 17.08.2021
МИНСК, 17 августа /ЭКОПРЕСС/. Минздрав Беларуси ожидает вспышку пандемии коронавируса в сентябре-октябре. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.
«Несмотря на небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем очередной эпидемический рост в сентябре-октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения имели возможность немного разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени», – рассказал, посещая учреждения здравоохранения Минского района, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
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