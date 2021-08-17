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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРЫВ МЕЖДУ СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЦЕН ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ ЖИЛЬЯ МИНСКА СОСТАВЛЯЕТ 104 $/М2 В ПОЛЬЗУ НОВОСТРОЕК


13:14 17.08.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 9 по 16 августа 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1220 $/м2.

Как сообщает аналитический центр Realt, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, показала рост на 0,3% и равна на данный момент 1324 $/м2.

Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 104 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за последнюю неделю выросла на 0,5% до $1333.

Отрицательная динамика цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается с конца июля.

Количество выставленных на продажу квартир за последнюю неделю немного уменьшилось (на 0,3%) за счет снижения в базе числа 3-комнатных квартир. Их стало меньше на 1,6%. В других сегментах предложение практически не изменилось.

Среди районов города в наибольшей степени число объявлений снизилось в Центральном, Заводском и Партизанском. В Советском и Московском, напротив, число квартир на продажу за последние семь дней немного увеличилось (рост до 2%).

Существенных изменений в средних ценах квадратного метра в зависимости от числа комнат не произошло. Исключением стали лишь 4-комнатные квартиры, которые стали дешевле сразу на 1,2%.

В районах города динамика средних цен была разнонаправленной. Небольшой рост отмечался в Первомайском районе, в то в время как в Центральном, Заводском и Советском квартиры стали заметно дешевле. В остальных частях города существенных изменений не произошло.
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