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ЭКОНОМИКА РБ
САНАТОРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ ВЫРУЧИЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ИНОСТРАНЦАМ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ
12:58 17.08.2021
В 1 полугодии 2021 года в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Брестского региона получили санаторно-курортное лечение 2647 граждан ближнего и дальнего зарубежья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, выручка от реализации услуг иностранным гражданам в январе-июне 2021 года составил 2,3 млн рублей.
В целом за 1 полугодие 2021 года в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Брестской области поправили здоровье 43 997 человек, в том числе за счет средств юридических и физических лиц 28 113 человек, за счет средств республиканского бюджета и средств внебюджетного Фонда социальной защиты населения – 15 884 человека.
Выручка от реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг за январь-июнь 2021 года составила 29,6 млн рублей, или 153,4% к аналогичному периоду 2020 года.
Большое внимание уделяется укреплению и развитию материально-технической базы здравниц и стационарных оздоровительных лагерей области. Так, в первом полугодии на проведение капитальных и текущих ремонтов, благоустройство территории, приобретение инвентаря, медицинского и технологического оборудования израсходовано 3,3 млн рублей.
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