ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА МИНСК СОБРАЛ ПОЧТИ 10 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ


11:57 17.08.2021

За семь месяцев 2021 года город Минск собрал 9954,9 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,0% (6 073,5 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 39,0% (3 881,4 млн рублей) – местного.

При этом значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (44,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Объемы поступлений по подоходному налогу составили 17,6%, по налогу на прибыль – 15,7%, по акцизам – 6,2%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,5%, налогу на доходы – 2,4%, налогу на недвижимость – 1,4%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2021
валюта курс
EUR 2.9392
USD 2.4958
RUB 3.3991
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9392 +0.0047
USD 2.4958 -0.0067
RUB 3.3991 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9310 2.9400
USD 2.4910 2.4980
RUB 3.3880 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 17.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 86.2700 86.8000
USD/RUB 73.2500 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте