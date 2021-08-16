ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА МИНСК СОБРАЛ ПОЧТИ 10 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

11:57 17.08.2021 За семь месяцев 2021 года город Минск собрал 9954,9 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,0% (6 073,5 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 39,0% (3 881,4 млн рублей) – местного. При этом значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (44,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 17,6%, по налогу на прибыль – 15,7%, по акцизам – 6,2%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,5%, налогу на доходы – 2,4%, налогу на недвижимость – 1,4%.