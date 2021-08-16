ОАО «Лидские пищевые концентраты» запустило производство быстрорастворимых напитков под брендом Лидкон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новый продукт – быстрорастворимый напиток «Какао-Боб».

«Существенным шагом для входа в совершенно новую для нас категорию быстрорастворимых напитков стал запрос самих потребителей, – рассказала начальник отдела маркетинга ОАО «Лидапищеконцентраты» Мария Родевич. – Современная жизнь диктует более быстрый темп, и люди хотят меньше времени тратить на приготовление еды и напитков. Принцип «везде и в любой момент» продолжает быть востребованным у потребителей. И мы предлагаем покупателям очередное готовое решение».

Выпуск быстрорастворимых напитков стал возможен благодаря установке на предприятии нового оборудования – агломерационной линии.

«Эта технология направлена на то, чтобы мы получили продукт, хорошо растворяющийся как в горячей, так и теплой или даже холодной жидкости. Технология агломерации заимствована у фармацевтов: аналогично производятся медикаменты», – отметил заместитель генерального директора по производству ОАО «Лидские пищевые концентраты» Павел Яджак.

Линия агломерации на предприятии была запущена в начале этого года. Сегодня освоен выпуск двух продуктов: быстрорастворимого чайного напитка Nice Tea в двух вкусовых сочетаниях: «Лимон» и «Малина-клюква» и какао-напитка. Продолжается работа над усовершенствованием производства молочных ингредиентов для вендинга.

Напиток «Какао-Боб» изготовлен на основе какао-порошка с добавлением витаминного премикса (витаминов: A, Д3, E, B1, B2, B6, B9, PP, C). Дизайн упаковки подчеркивает уникальность продукта, отметили на предприятии. Новинка представлена в пакетах с дном дой-пак и замком Zip-Lock весом 150 граммов. Быстрорастворимый напиток «Какао-Боб» уже начинает поступать в розничную сеть.