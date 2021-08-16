Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 108,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,7% и 113,9% соответственно, промежуточные товары – 101% и 108,7%, потребительские товары – 100,6% и 103,9% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 109,6%, в том числе в растениеводстве – 104,2% и 111,2% соответственно, животноводстве – 99,6% и 109,2% соответственно.