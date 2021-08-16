Новинка ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга» кормосмеситель-раздатчик В-МИКС 14Н-2Ш получил сертификат Евразийского экономического союза на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Таким образом, выполнены все условия для начала серийного производства этой продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», кормосмеситель-раздатчик предназначен для приготовления сбалансированных кормосмесей, состоящих из различных компонентов – сенажа, кукурузного силоса, сена, соломы, добавок и других. Далее он транспортирует смесь к животноводческому комплексу и раздает ее в кормушки или на кормовой стол. При этом обеспечивается равномерное распределение корма даже без ленточного транспортера. Оборудование агрегатируется с тракторами тягового класса 2, которые имеются в каждом хозяйстве.

Среди основных преимуществ В-МИКС 14Н-2Ш следует выделить применение в кинематической схеме двухступенчатого цилиндрического редуктора, который позволяет производить смешивание кормов на низких оборотах и защищает приводной вал и сам редуктор от перегрузок, а также раздача кормов может осуществляться на высоких оборотах, что позволяет обеспечивать оптимальную однородность выдачи корма при различных положениях дозирующей заслонки. Технологический процесс перемешивания оптимизирован посредством ассиметрично установленных в бункере регулируемых контрножей, которые в свою очередь создают турбулентное движение корма. Разгрузочное окно имеет конструкцию, исключающую травмирование животных в процессе кормления.

Кормосмеситель-раздатчик оснащен четырехточечной системой взвешивания с сохранением в памяти различных рационов кормления, а необходимая информация выводится на дисплей весового терминала, который обладает широкой функциональностью. Также уникальная конструкция смесительного шнека обеспечивает высокую эффективность смешивания, а регулируемые ножи позволяют использовать различные кормовые компоненты.

В период квалификационных испытаний В-МИКС 14Н-2Ш получил положительные отзывы специалистов сельскохозяйственных предприятий.