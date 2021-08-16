2-3 сентября 2021 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) состоятся квартальные биржевые торги деловой древесиной ресурса IV квартала 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, 2 сентября состоятся квартальные биржевые торги по продаже на внутреннем рынке лесоматериалов круглых хвойных и мягколиственных пород без целевого назначения и пиловочного бревна твердолиственных пород (начало в 10:00).

3 сентября пройдут квартальные биржевые торги по продаже на внутреннем рынке балансовой древесины хвойных пород и фанерного бревна для лущения лиственных пород по алгоритму автоматического понижения в ходе торгов стартовой цены по выставленным на продажу лотам (торги на понижение).