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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ПРИГЛАШАЕТ НА КВАРТАЛЬНЫЕ ТОРГИ ДРЕВЕСИНОЙ В ЗАГОТОВЛЕННОМ ВИДЕ
10:41 17.08.2021
2-3 сентября 2021 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) состоятся квартальные биржевые торги деловой древесиной ресурса IV квартала 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, 2 сентября состоятся квартальные биржевые торги по продаже на внутреннем рынке лесоматериалов круглых хвойных и мягколиственных пород без целевого назначения и пиловочного бревна твердолиственных пород (начало в 10:00).
3 сентября пройдут квартальные биржевые торги по продаже на внутреннем рынке балансовой древесины хвойных пород и фанерного бревна для лущения лиственных пород по алгоритму автоматического понижения в ходе торгов стартовой цены по выставленным на продажу лотам (торги на понижение).
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