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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В МИНСКЕ В I ПОЛУГОДИИ НАПРАВЛЕНО 597,3 МЛН РУБЛЕЙ
09:59 17.08.2021
В I полугодии 2021 г. в Минске на жилищное строительство было направлено 597,3 млн рублей (24,5% общего объема использованных инвестиций), что на 2,2% выше уровня I полугодия 2020 г. в сопоставимых ценах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, организациями всех форм собственности построено 7,6 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 440,1 тыс. кв. метров общей площади жилья, из них 416,4 тыс. кв. метров – в многоквартирных энергоэффективных жилых домах.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в I полугодии 2021 г. введено в эксплуатацию 81,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья (18,5% от общего объема введенного жилья), что более чем в два раза выше уровня I полугодия 2020 г. Из общего объема введенного жилья с использованием государственной поддержки построено 72,6 тыс. квадратных метров.
В текущем году в Минске введены в эксплуатацию 2 объекта социального назначения: детский ясли сад № 573 на 230 мест (ул. Голубка, 14) и амбулаторно-поликлиническое учреждение на 200 посещений в смену в жилом комплексе «Лазурит» (пр. Победителей, 115).
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